POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrerin verletzt sich schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots) - Mit seinem Vito befuhr ein 54 Jahre alter Mann am Freitag, 17.06.2022 gegen 18.00 Uhr die L 140 von Marzell kommend in Richtung Kleines Wiesental. An der Einmündung in den Grusilochweg beabsichtigte er nach rechts abzubiegen und blinkte. Aufgrund des engen Kurvenverlaufs holte er nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Während des Abbiegevorgangs kam ...

mehr