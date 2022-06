Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220607.3 Wrist: Alkoholfahrt endet mit Verkehrunsfall

Wrist (ots)

Am Sonntag kam es um 1:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (B206).Eine 33jährige Autofahrerin aus Kremperheide befuhr die Hauptstraße aus Förden-Barl kommend Richtung Itzehoe. Im Kurvenbereich verlor diese aufgrund von Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit einem 79jährigen Hamburger, der mit seinem Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beide Fahrer blieben unverletzt. Ein vorläufiger Alkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 1,33 Promille. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark an der jeweiligen Fahrzeugfront beschädigt. Die Unfallfahrerin musste sich einer Blutprobe unterziehen. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoß gegen die Geschwindigkeitsvorschriften.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell