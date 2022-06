Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220607.1 Hohenlockstedt: Einbruchdiebstahl am Hungrigen Wolf

Hohenlockstedt (ots)

Als die Anwohner eines Einfamilienhauses am Hungrigen Wolf am Montag um 12:30 Uhr von einem Ausflug zurückkehrten, bemerkten sie, dass unbekannte Täter am Werk waren. Sie hebelten ein Schlafzimmerfenster am vorderen Grundstücksbereich auf und durchsuchten die Innenräume. Hierbei entwendeten sie einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Tat hat sich vermutlich am Pfingstwochenende ereignet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

