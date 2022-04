Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnhaus

Arnsberg (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 15.04.2022 bis 16.04.2022 gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Dammstraße ein. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Die Wohnung wurde durchsucht, über mögliches Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Es gibt keine Täterhinweise. Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg, Tel. 0291-90203211

