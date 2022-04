POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg-Holzen (ots) - Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch die Terrassentür in ein Wohnhaus am Dreisborner Weg ein. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. Die Wohnung wurde durchsucht, über mögliches Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Es gibt keine Täterhinweise. Hinweise an die Polizei in Arnsberg, Tel. 0291-90203211 (Kli.) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: ...

