Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Raub an Kindern

Zeugen gesucht

Marklohe (ots)

(opp) Am Mittwochmittag, gegen 13:10 Uhr, befuhren in Marklohe zwei siebenjährige Jungen mit ihren Fahrrädern den Fahrradweg der Straße "Bremer Berg", von der Grundschule kommend, in Richtung des Kreisverkehres. Hier kamen ihnen zwei männliche Jugendliche entgegen, die einen der beiden Schuljungen stoppten. Einer der Jugendlichen ergriff den Fahrradlenker und forderte von dem Jungen dessen Fahrrad. Hierbei unterstrich er seine Forderung mit einer Ohrfeige. Dem verängstigten Jungen gelang es sich aus der Situation zu befreien und zusammen mit seinem Freund schnell davonzufahren. Nachdem die Mutter zuhause von dem Vorfall erfahren hatte, informierte diese die Polizei in Marklohe, welche sofortige Ermittlungen wegen eines versuchten Raubes aufnahm. Bei den Tätern soll es sich um zwei Jugendliche handeln, ungefähr 16 Jahre alt, beide ca. 160-170 cm groß und mit dunklen Haaren. Sie sprachen akzentfrei Deutsch. Bekleidet waren beide mit dunklen Hosen sowie mit einer dunklen Jacke und einer Motorradjacke. Einer der Jugendlichen war im Besitz eines eigenen Fahrrades, welches er schob. Die Polizeibeamt*innen der Polizeistation Marklohe bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 05021/924060.

