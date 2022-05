Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 03./04.05.2022, zwischen ca. 22.30 und 07.50 Uhr ereignete sich an der Straße im Winkel Ecke Am Küstergarten in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Vermutlich beim Wenden touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im o.a. Zeitraum einen vorwärts auf einer Hofeinfahrt geparkten VW Transporter und beschädigte dessen hinteren rechten Radkasten. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise, die unter (05021) 97780 entgegengenommen werden.

