Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220603.12 Heide: Achtung, falsche Europol-Mitarbeiter am Telefon!

Heide (ots)

Bereits seit einigen Monaten kommt es vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon. Die Anrufer geben sich als Europol-Mitarbeiter aus, tischen eine Geschichte mit EC-Karten-Bezug auf und versuchen an sensible Daten wie Kreditkartennummern zu gelangen oder ihre Opfer zu Käufen von Gutscheinkarten und anschließenden Code-Übermittlungen zu bewegen.

Die Polizei hat schon in der Vergangenheit intensiv vor dieser Masche gewarnt und möchte dies nun erneut tun. Denn insbesondere nach den erst kürzlich aufgetretenen Problemen mit der Kartenzahlung in diversen Supermärkten und an Tankstellen scheinen einige Menschen verunsichert zu sein. In diesem Zusammenhang haben die Polizei einige Anfragen von Personen erreicht, die nun doch geneigt waren, dem falschen Europol-Mitarbeiter Glauben zu schenken. Sie nahmen an, der Fehler bei den Zahlungsgeräten im Einzelhandel könne auch in Verbindung mit ihrer EC-Karte stehen. NEIN! Die Masche der Telefonbetrüger dauert weiterhin an und weder Europol noch andere polizeiliche Dienststellen erfragen über Telefon persönliche Daten wie PINs, Ausweisdaten, Kontostände und so weiter.

Bleiben sie am Telefon weiterhin kritisch und hinterfragen Sie die Anrufe, die von der angeblichen Polizei kommen. Im Zweifel wenden Sie sich an Vertraute oder informieren Sie 110.

Merle Neufeld

