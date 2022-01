Polizei Bochum

POL-BO: Mit Auto in Böschung gefahren - Frau (49) leicht verletzt

Witten (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine Frau aus Witten am Samstagmorgen, 8. Januar, bei einem Verkehrsunfall in Bommern zugezogen. Sie war von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren.

Gegen 8.30 Uhr war die 49-jährige Wittenerin mit ihrem Auto auf der Elberfelder Straße in Richtung Sprockhövel unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand verlor sie auf Höhe der Bommeraner Heide auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Wall, so dass das Auto auf der Seite liegend zum Stehen kam.

Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro.

