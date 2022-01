Polizei Bochum

POL-BO: Mann (41) bei Unfall in Herne schwer verletzt

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, 7. Januar, in Herne musste ein 41-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen ins Krankenhaus gebracht werden.

Um 14.10 Uhr wartete eine Frau (46 Jahre, aus Herne) mit ihrem Auto auf der Südstraße in Richtung Holsterhauser Straße an der Ampel, als der 41-Jährige plötzlich von hinten auf ihren Wagen auffuhr. Nach derzeitigem Stand ist ein internistischer Notfall nicht auszuschließen. Ein Rettungswagenteam brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Frau blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat klärt nun die genaue Unfallursache.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell