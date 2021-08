Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit Fälschung im Fernbus unterwegs

Weil am Rhein (ots)

Mit einem gefälschten Aufenthaltstitel war ein 47-Jähriger in einem Fernbus nach Deutschland unterwegs. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung erhoben.

Am Dienstagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Fernbus bei der Einreise nach Deutschland, am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Ein 47-Jähriger wies sich dabei mit einem afghanischen Reisepass und einem griechischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Inaugenscheinnahme der Dokumente stellte die Streife Fälschungsmerkmale am Aufenthaltstitel fest. Bei der Durchsuchung konnten bei dem afghanischen Staatsangehörigen eine griechische Asylbescheinigung sowie die afghanischen Reisepässe seiner Ehefrau und seiner Tochter aufgefunden werden. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise eingeleitet. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro wurde einbehalten sowie das Falsifikat und die Reisepässe sichergestellt. Der 47-Jährige äußerte ein Asylgesuch und wurde an die zuständige Landeserstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Seine Ehefrau und die Tochter befinden sich bereits im Asylverfahren in Deutschland.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell