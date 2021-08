Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Seit vier Jahren mit Haftbefehl gesucht

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei konnte einen seit vier Jahren mit Haftbefehl Gesuchten fassen. Dem Mann wird räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Eigentlich wollte der 31-jährige kamerunische Staatsangehörige wieder zurück nach Frankreich fahren, als er am frühen Samstagmorgen (14.08.2021) auf der Palmrainbrücke in Weil am Rhein durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert wurde. Beim Abgleich der Personalien mit dem Fahndungssystem stellte die Streife fest, dass der Mann in Deutschland gesucht wurde. Dem 31-Jährigen wird durch ein Gericht vorgeworfen, bereits im Jahr 2017 einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Da er für das Gericht nicht zu erreichen war, erließ dieses einen Haftbefehl. Wegen einer anderen Straftat war er außerdem zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor der die U-Haft anordnete. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell