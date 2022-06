Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220603.13 Schenefeld: Erbeerverkäuferin bestohlen - Zeugen gesucht

Schenefeld (ots)

Am Donnerstag wollte eine 73jährige Verkäuferin eines Erdbeerstandes am Supermarktparkplatz bei der Bahnhofstraße nur einmal kurz austreten. Gegen 15:35h stellte sie ein Abwesenheitsschild auf den Tresen und schloss die Tür der Holzbude ab. Als diese gegen 15:40 Uhr zurückkehrte, hatte ein unbekannter Täter eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und ein Tablet entwendet. Der Täter muss sich über den Tresen in den Innenraum gelehnt und unter dem Tresen nach Wertsachen gewühlt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise zur gleichen Zeit auf dem Parkplatz waren, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter 04821-6020 erbeten.

