POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dinklage +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden waren am Dienstag, 17. Mai 2022, gegen 17:00 Uhr, nach einem Verkehrsunfall in Ganderkesee zu beklagen. Zur Unfallzeit befuhr ein 73.jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem Nissan die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe ...

mehr