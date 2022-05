Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unbekannte Person verursacht auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Cappeln einen Verkehrsunfall und entfernt sich +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 17. Mai 2022, um 13:19 Uhr, war eine bislang unbekannte Person mit einem ebenfalls nicht bekannten Fahrzeug auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg, ungefähr in Höhe des Parkplatzes Cappeln Hagelage, kam die Person mit dem Fahrzeug in einem Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Warnbake. Der Standfuß der Bake wurde dabei auf den Überholfahrstreifen geschleudert, wo er in der Folge von zehn nachfolgenden Pkw überfahren wurde.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstanden aber Schäden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die unfallverursachende Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet darum, dass sich Zeugen des ursprünglichen Unfalles unter der Telefonnummer 04435-93160 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell