Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag, 17. Mai 2022, gegen 19:10 Uhr, ein 25-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst.

Der junge Mann aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr zur Unfallzeit mit einem Mercedes die Stedinger Straße in Richtung Wesermarsch. In etwa in Höhe der Thüringer Straße fuhr eine 57-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Renault vom Fahrbahnrand der Gegenrichtung auf die Stedinger Straße und wendete ihren Pkw. Dabei übersah sie den Mercedes des 25-Jährigen, der frontal in die rechte Seite vom Renault fuhr.

Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An der Unfallstelle war außerdem die Feuerwehr Delmenhorst mit einem Fahrzeug eingesetzt, die bei der Absicherung unterstützte.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden betrug ungefähr 7.500 Euro.

