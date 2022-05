Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugenaufruf nach Raub in Großenkneten-Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Großenkneten ist am gestrigen Montag, 16. Mai 2022, von bislang unbekannten Tätern ausgeraubt worden.

Der junge Mann war gegen 16:00 Uhr zu Fuß auf einem Fußweg unterwegs, der die Cloppenburger Straße im Ortsteil Ahlhorn mit dem Wilhelm-Rohleder-Weg verbindet und am Parkplatz eines Restaurants vorbeiführt. Auf dem Fußweg kamen ihm zwei ungefähr gleichaltrige Männer entgegen, die ihn unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld nötigten. Nachdem ihnen etwas Bargeld ausgehändigt wurde, rannten sie vom Fußweg in Richtung der Cloppenburger Straße und bogen in der Nähe des dortigen Bahnübergangs nach rechts in Richtung Cloppenburg ab.

Die beiden männlichen Täter wurden vom 18-Jährigen wie folgt beschrieben:

- beide ca. 17 - 20 Jahre alt - südeuropäische Erscheinung - ca. 185 cm groß - von kräftiger Statur - bekleidet mit schwarzen Hosen - schwarzen T-Shirts - weißen Sneakern / Turnschuhen - schwarzen Baseballkappen / Caps ohne Aufdruck

Wer die Flucht möglicherweise beobachtet hat oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell