Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Defekter Rauchmelder ruft Feuerwehr auf den Plan - Fehlalarm

Freiburg (ots)

Einen ausgelösten Rauchmelder wurde der Polizei am Samstag, 18.06.2022 gegen 08.50 Uhr in der Luisenstraße gemeldet. Vor Ort konnte der Feuermelder deutlich gehört werden. Auf Klopfen und Klingeln wurde die Türe nicht geöffnet, sodass die Feuerwehr über den Balkon einen schadensfreien Zugang zur Wohnung schaffte. In der Wohnung konnte keinerlei Rauch oder Feuer festgestellt werden. Ein Bewohner war nicht anwesend. Ausgelöst hat der Rauchmelder vermutlich, weil er defekt war. Es wurden die Batterien entnommen und dem Bewohner ein Hinweiszettel hinterlassen. Die Feuerwehr Schopfheim war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

