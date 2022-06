POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN: Bahlingen - Schwerer Sturz wegen Kabelbrücke; Emmendingen - Herbolzheim - Verletzt nach alleinbeteiligtem Unfall; Herbolzheim - Scheunenbrand; Sexau - Einbruch in Firma

Freiburg (ots) - Am Montagmorgen, 20.06.2022, kurz nach 06:30 Uhr, kam es in einer Produktionshalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Stühlingen-Mauchen zu einem Feuer. Die Feuerwehr und die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Derzeit dauern die Löscharbeiten an. Die Halle steht in Vollbrand. ...

