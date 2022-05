Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Leichtverletzte und hoher Blechschaden bei Unfall (04.05.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag an der Einmündung der Straße "Neuer Angel" auf die Schützenstraße passiert ist. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Straße "Neuer Angel" kommend nach links auf die Schützenstraße ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten VW Polo eines ebenfalls 21-jährigen Mannes zusammen. Sowohl der Fahrer des Polos, als auch seine 20 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den am Mercedes entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro, den Schaden am VW auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell