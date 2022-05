Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum (04.05.2022)

Konstanz (ots)

Ein junger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Dettingen und Dingelsdorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein 18-Jähriger war mit einem VW Polo von Dettingen nach Dingelsdorf unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve geriet der junge Mann mit seinem Auto in den Grünstreifen, übersteuerte und kam in der Folge rechts von der Fahrbahn ab. Dabei drehte sich der Polo auf die Seite und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Die mit sieben Fahrzeugen und 25 Mann ausgerückte Feuerwehr befreite den verletzten Fahrer aus seinem demolierten Wagen. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen in eine Klinik. Um das stark beschädigte Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die K6172 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

