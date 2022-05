Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Anton-Bruckner-Straße (04.05.2022)

Singen (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Kreuzung der Anton-Bruckner-Straße und der Widerholdstraße zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Eine 40-jährige VW-Fahrerin bog aus der Widerholdstraße nach links in die Anton-Bruckner-Straße ab und kollidierte dabei mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus eines 54-jährigen Mannes. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell