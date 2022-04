Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei schwer Verletzte bei Unfall auf der Friedhofstraße

Gütersloh (ots)

Versmold - (AG) - Am frühen Samstagmorgen (16.04.) gegen 02.46 Uhr ereignete sich auf der Friedhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Versmold und dessen 21-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Versmold, schwer verletzt wurden. Der 21-jährige Pkw-Fahrer befuhr mit einem 3er BMW die Friedhofstraße aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung Oesterweg. Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte links neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Das Auto überschlug sich und blieb auf der linken Seite liegen. Die Feuerwehr rettete die eingeklemmten Insassen aus dem Fahrzeug. Die Unfallbeteiligten wurden am Unfallort durch zwei Notärzte versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auf Grund seiner Alkoholisierung wurde dem Fahrer nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell