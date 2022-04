Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Am 15.04.2022 um 22:54 Uhr befuhr ein 19- jähriger Gütersloher die Barkeystrasse aus Richtung Prinzenstrasse in Richtung Herzebrocker Strasse. In Höhe Haus- Nr. 30 verlor der PKW- Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Mauer, wodurch der Fahrer des PKW leicht verletzt wurde. Er begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. 2 weitere Mitfahrer blieben unverletzt. An dem PKW sowie an der Mauer entstand Sachschaden. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde der unfallbeteiligte PKW beschlagnahmt. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 05241/ 869-0 zu melden.

