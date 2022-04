Polizei Gütersloh

POL-GT: Saisonauftakt Brocker Mühle - Geschwindigkeitsmessungen

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Zum Saisonauftakt der Motorradgemeinde an der Brocker Mühle am gestrigen Mittwoch (13.04.) führte die Kreispolizeibehörde Gütersloh neben präventiven Maßnahmen vor Ort, auch repressive Maßnahmen im Umfeld des Treffpunkts durch. Hierfür kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh die Zufahrtstrecken in der Zeit von 17.00 Uhr - 20.00 Uhr und führte hierbei Geschwindigkeitsmessungen durch.

Im Ergebnis waren von den 4187 überprüften Kraftfahrzeugen lediglich 15 Motorradfahrende zu schnell. Ein Krad-Fahrer war mit 103 Km/h bei erlaubten 70 Km/h deutlich zu schnell unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie 1 Punkt in Flensburg. Gegen sechs weitere Zweiradfahrende wurden ordnungsrechtliche Verfahren wegen Geschwindigkeitsverstößen eingeleitet. Acht Krad-Fahrer mussten wegen geringerer Verstöße ein Verwarngeld bezahlen.

Bei den Pkw-Fahrenden erreichte ein Fahrer den Tageshöchstwert mit 122 km/h bei erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften. Ihn erwarten neben einem Bußgeld von 320 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkten in Flensburg. Insgesamt waren bei den Geschwindigkeitsmessungen zur Absenkung des Geschwindigkeitsniveaus 249 weitere Fahrzeugführer zu schnell unterwegs.

Zu Ihrer Sicherheit werden auch zukünftig die Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Kreisgebiet konsequent und regelmäßig fortgesetzt. Das Geschwindigkeitsniveau MUSS nachhaltig gesenkt werden! Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit führt ansonsten zu schwersten Unfallfolgen!

