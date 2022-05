Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto stößt mit Motorrad (04.05.2022)

Singen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ist es am Mittwochnachmittag auf einem Kreisverkehr an der Industriestraße und der Bohlinger Straße gekommen. Ein 19 Jahre junger Mann mit einem Fiat fuhr aus der Industriestraße kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei stieß er mit einem bereits im Kreisverkehr fahrenden 19- Jährigen auf einem Motorrad zusammen. Der junge Biker stürzte und verletzte sich leicht. Am Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, an der Yamaha entstand Schaden in Höhe von rund 800 Euro.

