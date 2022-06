Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: +++Produktionshalle in Vollbrand - Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften+++

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 20.06.2022, kurz nach 06:30 Uhr, kam es in einer Produktionshalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Stühlingen-Mauchen zu einem Feuer. Die Feuerwehr und die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Derzeit dauern die Löscharbeiten an. Die Halle steht in Vollbrand. Nach dem jetzigen Kenntnisstand erlitten zwei Mitarbeiter Rauchgasvergiftungen. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell