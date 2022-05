Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell/-Nordstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Brandserie - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (22.05.2022) meldeten Zeugen der Bonner Feuerwehr zwischen 05:10 Uhr und 05:30 Uhr mehrere Brände in Bonn-Castell. Nach ersten Ermittlungen der von der Feuerwehr benachrichtigten Polizei wurden im Verlauf der Römerstraße zwischen Badener Straße und dem Legionsweg sechs Brandorte bekannt. In drei Fällen wurden dabei brennende Zeitungen in Briefkästen geworfen, in einem Fall brannte Papier an einer Straßenecke. Außerdem wurden eine größere Mülltonne sowie ein Pkw durch weitere Brände beschädigt. Durch den rechtzeitigen Einsatz der Feuerwehr und von Zeugen kam es zu keinen Personenschäden. An allen Brandorten ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung. Eine unmittelbar von der Polizei eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung von möglichen Tatverdächtigen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zu dieser Brandserie aufgenommen. Die Beamten prüfen dabei auch, ob Tatzusammenhänge zum Brand einer Papiertonne in der Franzstraße bestehen, der sich bereits gegen 01:00 Uhr ereignet hatte.

Die Ermittler fragen: Wem sind verdächtige Personen in der Nähe der Brandorte aufgefallen oder wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de bei den Brandermittlern zu melden.

