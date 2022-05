Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: 78-jährige Vermisste aus Bad Honnef tot aufgefunden

Bad Honnef (ots)

Mit einer Fotoveröffentlichung suchte die Bonner Polizei seit dem 25.04.2022 nach einer 78-jährigen Frau aus Bad Honnef. Sie war am 24.04.2022 von ihrer Wohnanschrift zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht zurückgekehrt (siehe unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5204492).

Die Frau wurde am Samstag (21.05.2022) in einem Garten in Bad Honnef tot aufgefunden. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Mit dem Auffinden der Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung ihres Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell