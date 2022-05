Bonn (ots) - Am morgigen Samstag (21.05.2022) findet in Bonn eine Demonstration zum Thema "Stoppt G7, Unterdrückenden keine Ruhe lassen" statt. Der Veranstalter rechnet mit 500 Teilnehmenden, die sich ab 15:00 Uhr am Münsterplatz versammeln. Anschließend bewegt sich der Versammlungsaufzug auf folgendem Weg durch die Stadt: Münsterplatz - Martinsplatz - Am Neutor - Kaiserplatz - Maximilianstraße - Am Hauptbahnhof - ...

