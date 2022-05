Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Demonstration am Samstag, 21.05.2022

Bonn (ots)

Am morgigen Samstag (21.05.2022) findet in Bonn eine Demonstration zum Thema "Stoppt G7, Unterdrückenden keine Ruhe lassen" statt. Der Veranstalter rechnet mit 500 Teilnehmenden, die sich ab 15:00 Uhr am Münsterplatz versammeln. Anschließend bewegt sich der Versammlungsaufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Münsterplatz - Martinsplatz - Am Neutor - Kaiserplatz - Maximilianstraße - Am Hauptbahnhof - Rabinstraße - Am Alten Friedhof - Bornheimer Straße - Heerstraße - Dorotheenstraße - Breite Straße - Oxfordstraße - Bertha-von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung vor der EU-Kommission) - Belderberg - Rathausgasse - Marktplatz - Sternstraße - Budapester Straße - Windeckstraße - Münsterplatz.

Bis 18:00 Uhr endet die Veranstaltung mit einer Abschlusskundgebung auf dem Münsterplatz. Es kann zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

