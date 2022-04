POL-KA: (KA) Kraichtal - Einbrecher öffnen gewaltsam Safe - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein Brand in einer Papierpresse in einem Nebenraum eines Einkaufsmarktes in Kirrlach beschäftigte Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen. In einem Lagerraum des Marktes in der Bruchsaler Straße geriet gegen 09.30 Uhr eine Papierpresse in Brand. Dies zog eine starke Rauchentwicklung nach sich, sodass Kunden und Mitarbeiter das Gebäude verlassen mussten. Hiervon waren ungefähr 40 Personen betroffen. ...

mehr