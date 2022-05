Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Straßenraub

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach drei bislang unbekannten Männern, die in der Nacht zu Donnerstag (19.05.2022) versucht haben sollen, drei junge Männer (21, 22, 22) am Münsterplatz zu berauben. Zwei 22-jährige Männer wurden dabei von einem der Männer attackiert und verletzt.

Zur Tatzeit gegen 01:25 Uhr hielten sich die Geschädigten vor einem Bekleidungsgeschäft im Übergang zwischen Münster- und Martinsplatz auf, als sich eine dreiköpfige Personengruppe näherte. Nach bisherigem Sachstand sollen diese die Geschädigten bereits aus einiger Entfernung angepöbelt und in der Folge auch zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Einer der Unbekannten soll dabei ein Messer gezogen und damit gedroht haben. Nach einem Wortwechsel schlug er dann auf die beiden 22-Jährigen ein. Einer der Geschädigten ging dabei durch einen Faustschlag gegen den Kopf zu Boden und erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Er musste im Anschluss ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Aggressoren liefen über den Münsterplatz und In der Sürst in Richtung Hauptbahnhof davon. Die Geschädigten wählten daraufhin den Notruf und verständigten die Polizei. Die drei Unbekannten wurden im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen. Sie können nach bisherigen Angaben der Zeugen wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 1,70-1,80 m groß - ca. 20-25 Jahre alt - blonde, etwas längere, licht-lockige Haare - unauffällige Statur - sprach Deutsch ohne Akzent.

Zweite Person: Etwa 1,90 m groß - ca. 20-25 Jahre alt - braune, kurze Haare, die flach an den Kopf gegelt waren - dünne Statur - sprach Deutsch ohne Akzent.

Die dritte Person soll nicht am Geschehen mitgewirkt haben und kann nicht näher beschrieben werden.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

