Polizei Paderborn

POL-PB: 23-jährige Frau vermisst

Paderborn - Schloß Neuhaus (ots)

(vh) Seit Samstagnachmittag wird in Schloß Neuhaus eine 23-jährige geistig beeinträchtigte Frau vermisst. Die junge Frau war nachmittags zu einem Waldspaziergang am Habichtsee aufgebrochen und ist nicht zurückgekehrt. Nachdem die Suche durch Angehörige keinen Erfolg gebracht hatte, wurde gegen 20.00 Uhr die Polizei informiert. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und eines Personenspürhundes suchte die Polizei bis nachts 01:00 Uhr. Von der Vermissten fehlt weiterhin jede Spur. Gegen 06.30 Uhr am Sonntagmorgen startete die Polizei erneut mit Suchmaßnahmen. Die Vermisste ist 175 cm groß, hat lange blonde naturkrause Haare und trägt eine schwarze Brille. Bekleidet ist die Frau mit einer grauen Hose mit Seitentaschen sowie einer braunen Jacke. Sie trägt graue Schuhe mit weißer Sohle und pinkfarbenen Schnürsenkeln. Sie ist zudem in ihrer Sehfähigkeit stark eingeschränkt. Die Polizei fragt: Wo ist eine Frau, die dieser Beschreibung entspricht, seit Samstagnachmittag gesehen worden? Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell