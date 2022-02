Polizei Essen

POL-E: Essen: Hausbewohner versteckt sich bei Wohnungsdurchsuchung auf dem Dach

Essen (ots)

45307 E-Kray: Nach dem Abschluss einer Wohnungsdurchsuchung in der Hattingstraße, bei der vermeintliche Hehlerware sichergestellt werden sollte, staunten die Ermittler der Essener Kriminalpolizei am Donnerstagmorgen (10. Februar) nicht schlecht:

Auf dem Dach des dreigeschossigen Wohnhauses stand ein leicht bekleideter junger Mann und bat die zivil gekleideten Ermittler um Hilfe. Offensichtlich erkannte der 24-Jährige die Ermittler nicht als Polizeibeamte. Er bat die Polizisten, bei seiner Partnerin zu klingeln, um über die verschlossene Balkontür wieder in die Wohnung zu gelangen.

Doch was war zuvor geschehen? Die Kriminalpolizei erhielt bereits Ende 2020 Hinweise auf einen verdächtigen Account bei einer Online-Auktionsplattform. Der Verdacht der Hehlerei erhärtete sich gegen einen 24-jährigen Essener, die Ermittler durchsuchten daraufhin die Wohnung. Den Wohnungsinhaber trafen die Beamten in seiner Wohnung zunächst nicht an.

Beim Verlassen des Einsatzortes, etwa eine Stunde nach Beginn der Durchsuchungsmaßnahmen, kam es dann zu der überraschenden Begegnung zwischen den Einsatzkräften und dem 24-Jährigen. Der junge Mann hatte sich offensichtlich zuvor, lediglich mit einer Unterhose und einem T-Shirt bekleidet, auf dem Hausdach vor den Einsatzkräften versteckt.

Nachdem sich die Polizisten zu erkennen gaben, weigerte sich der 24-Jährige jedoch, das Dach freiwillig zu verlassen. Hinzugezogene Rettungskräfte der Feuerwehr Essen befreiten den Betroffenen mit einem Leiterwagen aus seiner misslichen Lage und versorgten ihn medizinisch./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell