POL-FR: Schönau/ Wieden: Linienbus kommt auf Gegenfahrbahn und verursacht Unfall

Freiburg (ots)

Mit einem Linienbus befuhr am Samstag, 18.06.2022 gegen 08.15 Uhr ein 52 Jahre alter Busfahrer die L 123 von Utzenfeld kommend in Richtung Wieden. Dabei kam er in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenfahrban, sodass ihm der entgegenkommende Passat-Fahrer ausweichen musste. Dieser streifte beim Ausweichen die Schutzplanke. Der 23 Jahre alte Passat-Fahrer und der Busfahrer blieben unverletzt. Am Bus entstand Sachschaden von rund 1500 Euro, am Passat 7000 Euro.

