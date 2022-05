Polizei Hamburg

POL-HH: 220531-3. Frau bei Wohnungsbrand verstorben

Hamburg (ots)

Zeit: 30.05.2022, 23:35 Uhr

Ort: Hamburg-Ohlsdorf, Böckelweg

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Ohlsdorf ist am Montagabend eine 61-jährige Frau verstorben. Die weiteren Ermittlungen führen die Brandermittler des Landeskriminalamts (LKA 45).

Ein Bewohner eines Nachbarhauses hatte über den Notruf die Feuerwehr alarmiert, da aus einer Wohnung des angrenzenden Mehrfamilienhauses Rauchentwicklung zu verzeichnen war und ein Feuermelder Alarm ausgelöst hatte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Erdgeschosswohnung in voller Ausdehnung, sodass die Einsatzkräfte die Wohnung nicht sofort betreten konnten.

Ein 54-jähriger Bewohner hatte das Haus noch verlassen können, erlitt jedoch eine Rauchgasintoxikation und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Lebensgefahr besteht nach hier vorliegenden Informationen nicht. Der Mann machte auf seine mobilitätseingeschränkte Mitbewohnerin aufmerksam, die noch in der Wohnung sei. Die 61-jährige Frau konnte von den Rettungskräften jedoch nur leblos geborgen werden. Unmittelbar eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, die Frau verstarb noch am Unglücksort.

Andere Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht durch den Brand beschädigt worden. Alle Bewohner des Hauses konnten nach Beendigung der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Derzeit ist die Brandursache unklar. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauern an.

Veh.

