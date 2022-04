Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Kücknitz

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstag (12.04.2022) kam es in der Tannenbergstraße in Lübeck Kücknitz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem abbiegenden PKW. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 17:25 Uhr befuhr ein 34-jähriger Lübecker mit seinem PKW Audi die Tannenbergstraße in Richtung Ostpreußenring. Beim Abbiegen nach links auf das Gelände des dortigen Sportvereins übersah er offenbar ein ihm entgegenkommendes Motorrad. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 20-jährige Kradfahrer (auch aus Lübeck) kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell