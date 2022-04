Lübeck (ots) - Am Samstag (09.04.2022) wurde in einer Wohnung in Lübeck St. Jürgen ein Rauchmelder ausgelöst, nachdem ein Rentner sein Essen auf dem Herd vergessen hatte. Beim Versuch, den Rauchmelder abzuschalten, verletzte sich der Mann und kam in ein Krankenhaus. Ein 82-jähriger Lübecker wollte sich am Sonnabendnachmittag Essen zu bereiten. Während sich das Essen auf dem Herd befand, schlief der Rentner auf ...

mehr