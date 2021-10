Polizei Hamburg

POL-HH: 211028-3. Zeugenaufruf nach bewaffnetem Überfall auf Fußgänger in Hamburg-Steilshoop

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.10.2021, 23:24 Uhr

Tatort: Hamburg-Steilshoop, Georg-Raloff-Ring (Rückseite), Parkanlage beim Appelhoffweiher

Gestern Abend überfielen drei bislang unbekannte Täter einen 31-Jährigen in Hamburg-Steilshoop. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand sprachen die Unbekannten den Fußgänger auf einem Sandweg entlang dem Rückhaltebecken "Appelhoffweiher" an. Einer der Männer zog eine Schusswaffe und forderte den 31-Jährigen zur Herausgabe seiner Wertsachen auf. Als der Geschädigte sich weigerte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Geschädigte mit dem bewaffneten Täter zu Boden ging. Der Täter schlug dem 31-Jährigen mehrfach mit der Schusswaffe auf den Kopf, sodass dieser mehrere Platzwunden erlitt. Schließlich gelang es dem Geschädigten, sich loszureißen und wegzulaufen. Die Räuber flüchteten daraufhin ebenfalls zu Fuß in Richtung Steilshooper Allee, ohne Raubgut erlangt zu haben.

Der Geschädigte wurde zur Behandlung seiner Kopfverletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Sofort von der Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung tatverdächtiger Personen.

Beamte des für die Region Nord zuständigen Raubdezernats (LKA 144) übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Die drei Täter werden als etwa 18- bis 20-jährige Männer mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie sollen alle etwa 170 cm groß und dunkel bekleidet gewesen sein. Der Waffenträger soll unter seiner dunklen Jacke einen weißen Pullover getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell