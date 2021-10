Polizei Hamburg

POL-HH: 211027-3. Vollstreckung zweier Haftbefehle nach Verdacht der Zwangsprostitution und Zuhälterei

Hamburg (ots)

Zeit: 27.10.2021, 06:00 Uhr

Ort: Hamburg-Rothenburgsort, Marckmannstraße und Hamburg-Billstedt, Hauskoppel

Beamte des Dezernats für Milieudelikte (LKA 65) haben heute Morgen zwei 30- und 35-jährige Deutsche verhaftet, denen Zwangsprostitution und Zuhälterei vorgeworfen werden.

Die beiden Männer sind verdächtig, im Frühjahr eine 18-Jährige dazu gebracht zu haben, sich für sie zu prostituieren.

Die Geschädigte arbeitete daraufhin offenbar in der Folgezeit in verschiedenen Hamburger Bordellen und musste ihre hierdurch erzielte Einnahmen beinahe komplett an den jüngeren der beiden Beschuldigten aushändigen.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungserkenntnisse des Landeskriminalamts erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht Haftbefehle für die mutmaßlichen Zuhälter. Neben den Haftbefehlen erließ das Gericht auch insgesamt sechs Durchsuchungsbeschlüsse für die von den Männern genutzten Wohnungen in Rothenburgsort, Billstedt und Horn, ein Wettbüro in Jenfeld, einen Bordellbetrieb in Barmbek-Süd und die von der Geschädigten genutzte Wohnung in Steilshoop. Sämtliche Beschlüsse wurden heute Morgen zeitgleich vollstreckt. Für die Verhaftung des 35-jährigen Tatverdächtigen in Rothenburgsort waren Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (LKA 24) eingesetzt.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Ermittler bei 35-jährigen Beschuldigten mehrere Handys, knapp 2.400 Euro Bargeld und verschreibungspflichtige Medikamente sicher. Bei dem jüngeren Mann stellten die Beamten ein Handy, rund 26.000 Euro Bargeld, zwei hochwertige Autos (Mercedes E-Klasse und S-Klasse) sowie weitere Wertgegenstände sicher. In dem Wettbüro stellten Polizisten zusammen mit Beamten der Glücksspielaufsicht außerdem 14 Glücksspielautomaten sicher, die offenbar manipuliert waren und ohne die erforderliche Lizenz betrieben wurden.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell