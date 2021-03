Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 25.03.2021 - 28.03.2021

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 25.03.2021, zwischen 08:15 Uhr und 11:05 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw Peugeot, durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Das Fahrzeug stand in einer Seitenstraße zum Mariengymnasium, in der Mühlenstraße, Höhe Hausnummer 14, in Jever. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren den linken Kotflügel des Peugeot 208. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 entgegen.

