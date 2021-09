Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Polizei in der Weimarer Republik - Kuratorenführung durch die Sonderausstellung

Lüneburg (ots)

Am 12. September führt Dr. Dirk Götting durch die Sonderausstellung "Freunde, Helfer, Straßenkämpfer - Polizei in der Weimarer Republik" im Museum Lüneburg. Dabei bringt der Kurator der Ausstellung seinen Zuhörerinnen und Zuhörern die widersprüchliche Geschichte der Polizei in der Weimarer Republik näher und lädt anhand originaler Exponate zu einer besonderen Zeitreise ein. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf den Regionen des heutigen Niedersachsens. Die rund einstündige Führung beginnt um 15 Uhr, Treffpunkt ist das Foyer des Museums an der Willy-Brandt-Straße 1. Ausstellungseintritt und Führungsteilnahme sind kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0 41 31 720 65 80 oder buchungen@museumlueneburg.de. Die Sonderausstellung des Polizeimuseums der Polizeiakademie Niedersachsen ist noch bis 29. September 2021 zu sehen. Alle weiteren Informationen sind unter www.museumlueneburg.de zu finden.

Zur Person:

Dr. Dirk Götting ist gelernter Polizeivollzugsbeamter und hat berufsbegleitend an der Leibniz-Universität Hannover Geschichte und politische Wissenschaft studiert. In seiner Promotion befasste er sich mit den Anfängen der Polizeiarbeit für Frauen in Deutschland. Dr. Götting ist als Lehrbeauftragter für Polizeigeschichte in der Aus- und Fortbildung der Polizeiakademie tätig und leitet als Wissenschaftlicher Direktor die Forschungsstelle für Polizei- und Demokratiegeschichte an der Polizeiakademie Niedersachsen. Seit 2019 zeichnet er verantwortlich für das Projekt "Polizeischutz für die Demokratie" zur Stärkung der demokratischen Widerstandskraft innerhalb der Polizei. Mit seinen polizeihistorischen Ausstellungen möchte Götting vor allem das demokratische und historische Bewusstsein der Menschen in der Polizei stärken.

