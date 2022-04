Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Travemünde

Betriebsunfall im Lübecker Hafen

Lübeck (ots)

Am Dienstag (12.04.2022) kam es im Hafen von Lübeck Travemünde zu einem Betriebsunfall. Nachdem ein Sattelauflieger auf einen Transportwagon der Bahn gehoben wurde, blieb der Kran am Auflieger hängen und kippte diesen um. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13:30 Uhr wollte der Kranführer nach dem Aufsetzen des Sattelaufliegers auf einen Tragwagen der Bahn das Hebegeschirr wieder hochfahren. Dabei verhakte sich einer der Greifarme am Sattelauflieger und kippte diesen vom Wagen zur Seite gegen den Portalkran. Dabei verrutschte die Holzladung des Sattelaufliegers. Personen wurden nicht verletzt, es kam zu Sachschäden am Kran und am Sattelauflieger.

Ein erster einstündiger Bergungsversuch um 18:35 Uhr verlief erfolglos. Gegen 23:30 Uhr wurde seitens der Betriebsleitung das Betriebsende verkündet. Nach Begutachtung durch einen Sachverständigen konnte am heuten Tag (13.04.2022) der Kran wieder frei gegeben und der Betrieb fortgesetzt werden.

