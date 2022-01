Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Unfall unter Alkoholeinfluss

Neuhofen (ots)

Am 30.01.2022, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Radfahrer den Radweg, parallel zur L533, von Neuhofen in Richtung Limburgerhof. Auf der Überführung über die B9 stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Im Krankenhaus wurde dem 59-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde an der Unfallörtlichkeit abgestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

