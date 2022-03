Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Babyziege von drei Jugendlichen entführt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Karlsruhe (ots)

Eine 22-jährige Frau stellte am Sonntag gegen 01.42 Uhr in der Schillerstraße drei Jugendliche fest, welche eine Babyziege herumtrugen. Die Frau sprach die Jugendlichen im Alter von 15-17 Jahren auf die Ziege an, woraufhin diese die Ziege zurückließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Die 22-Jährige rief die Polizei und nahm sich der Babyziege an, bis die Beamten eintrafen. Das Tier war augenscheinlich erst kurz zuvor geboren worden, da aus dem Nabel noch ein Stück Nabelschnur ragte. Die Babyziege wurde an die Tierrettung übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.

Pressestelle, Jessica Schönauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell