Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 556. Eine 56-Jährige war mit ihrem Pkw gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße von Forst kommend in Richtung Bruchsal unterwegs. An der Kreuzung Kammerforststraße bremste sie den Pkw ab, da die Ampel auf Gelblicht schaltete. Ein dahinterfahrender 48-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Lkw nahezu ungebremst auf den Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw in den Kreuzungsbereich geschoben. Die Beifahrerin im Pkw wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren musste die Fahrbahn gereinigt werden.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell