Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradfahrerin fährt nach Verkehrsunfall davon - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 18.06.2022, ist eine Fahrradfahrerin nach einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in Bad Säckingen davongefahren. Gegen 10:45 Uhr waren die unbekannte Fahrradfahrerin und ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer zusammengestoßen, als die Frau aus dem dortigen Radweg nach rechts in die Neßlerstraße einfuhr. Die ältere Fahrradfahrerin verletzte sich dabei am linken Arm, zumindest der Pkw wurde beschädigt. Der Sachschaden an diesem liegt bei rund 3000 Euro. Als der Autofahrer die Polizei verständigt, entfernte sich die Fahrradfahrerin unerkannt. Sie wird auf 70 bis 80 Jahre geschätzt und war ca. 165 cm groß. Sie hatte gelb-blonde Haare, trug ein weißes Kleid mit schwarzem Muster und fuhr ein braun-rotes Pedelec. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell