POL-PPWP: Schlägerei in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots) - Am Heiligenhäuschen sind am Freitag Einbrecher in eine Gaststätte eingestiegen. Die Diebe kamen irgendwann zwischen Mitternacht und spätem Nachmittag. Sie schlugen eine Fensterscheibe des Lokals ein. In der Gaststätte machten sie sich an der Theke zu schaffen. Die Täter erbeuteten Bargeld. Jetzt ermittelt die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter ...

