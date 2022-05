Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Täter gab vor schwarzen Mercedes kaufen zu wollen und fuhr davon - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend, um 18.00 Uhr, begab sich ein unbekannter Mann in die Bakumer Straße und fragte eine Anwohnerin, ob ihr Pkw zum Verkauf stünde und eine Probefahrt möglich wäre. Aufgrund eines derzeitig nicht bestehenden Versicherungsschutzes verneinte die Anwohnerin dies. Da jedoch tatsächlich eine Verkaufsabsicht bestand, übergab die Frau dem unbekannten Mann die Fahrzeugschlüssel, um die Funktionstüchtigkeit des Motors zu überprüfen und den Innenraum in Augenschein nehmen zu können. Da die Anwohnerin kurz abgelenkt war und den Unbekannten nicht im Blick hatte, nutzte dieser die Gelegenheit und fuhr mit dem schwarzen Mercedes über die Bakumer Straße in Richtung Melle davon. Möglicherweise ist das Fahrzeug noch mit den Originalkennzeichen OS-ZM 470 unterwegs. Der 1,80-1,90 m große Täter trug eine dunkelblaue Jeans, ein weißes T-Shirt und eine graue Weste mit einer Firmenaufschrift. Letztere bestand aus einem zweistelligen Buchstaben-Kürzel mit dem Anhang "..-Service" auf dem Rücken. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder dem Täter nimmt die Polizei unter 05422/920600 entgegen.

